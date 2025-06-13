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關貿通過配息3.2元 匯率、美關稅影響營運有限

2025/6/13 17:32
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（中央社記者張璦台北13日電）關貿網路今天舉行股東會，通過113年盈餘分配案，每股配發現金股利3.2元，寫歷年新高；董事長張陸生表示，美國關稅政策與新台幣匯率波動對營運影響相對有限，將持續透過導入資安及AIoT等技術，強化研發量能與服務競爭力。

關貿網路股份有限公司今天召開114年股東常會，通過113年度財報與盈餘分配案，決議每股配發現金股利3.2元，創歷年新高；營運方面，113年全年營收新台幣25.54億元，114年1至5月合併營收達10.14億元，年增7.44%。

面對近期美國關稅調整與新台幣匯率波動等國際政經環境變化，張陸生以97年金融海嘯為例指出，公司非屬進出口產業，不是面對海嘯的第一線，所受影響相對有限，不像進出口相關產業影響劇烈。

針對政府大型資訊系統專案的推進，張陸生表示，「電子申報繳稅整體資訊作業第5期委外服務案」及「關港貿單一窗口及預報貨物資訊系統委外服務案」，皆已順利取得並依計畫推動中；另也協助食藥署建置邊境預測智能系統（BPI），運用AI提升查驗效率與命中率，有效降低檢驗成本與人力負擔，守護食安。

張陸生指出，近年導入資安及AIoT等技術，強化內部研發量能，積極推動服務產品化，已推出多項自有產品，包含readAI單據速辨識、資訊資產及個資盤點系統、網頁防竄改監控服務、EZESG溫室氣體盤查資訊網等，皆已導入至政府與企業場域，提升整體服務效益與市場競爭力。

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展望未來，關貿網路表示，每年邀集高階主管、業務團隊及技術研發單位共同參加策略會議，全面檢視內外部環境與產業趨勢，並動態調整與優化營運策略，今年7月的策略會議將深入討論並即時調整公司策略及發展方向，以靈活因應各項挑戰，並將審慎、持續深化技術與服務競爭力，鞏固市場領導地位。

關貿網路的前身為「財政部貨物通關自動化規劃推行小組」，於85年8月移轉為財政部及民間股東共同投資的民營公司，100年12月1日上櫃轉上市。（編輯：張均懋）1140613

張陸生
關貿網路首季營收年增逾8% 續深化AIoT資安應用
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