屏東枋寮漁港溺水意外 6男已上岸1人待確認續搜尋

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（中央社記者黃郁菁屏東縣15日電）屏東枋寮鄉枋寮漁港今天7名民眾下水，疑發生溺水意外，其中1人自行上岸，5人由海巡接回岸邊，當中2人已送醫、均清醒；尚有1人待確定是否上岸，海巡等持續搜尋中。

屏東縣政府消防局發布訊息表示，今天下午3時40分，接獲枋寮鄉枋寮漁港燈塔疑似有民眾溺水，出動枋寮、佳冬、春日、林邊分隊及第三大隊，共出動7車15人2艇，帶隊官第三大隊副大隊長胡淞銀。

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消防局表示，下午3時58分枋寮小隊長洪有章回報現場為7民眾下水，1男自行上岸，5男由海巡船艇接回岸邊，最後1人尚待確定是否已上岸。

屏東縣消防局指出，下午3時59分春日救護車載送1男（16歲、清醒、腹脹）、佳冬通救護車載送1男（16歲、清醒）均送往枋寮醫院救治；下午4時20分枋寮分隊回報，目前海巡2艇及佳冬分隊1艇共3艇在海面搜尋。（編輯：陳仁華）1140615