長濱漁港旁2風帆翻覆 5人緊捉船側獲救

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（中央社記者盧太城台東縣25日電）台東長濱漁港旁今天中午2艘風帆船翻覆，5人緊攀附在船側載浮載沉，海巡人員趕往施放遙控救生圈將5人救上岸。

海巡署和台東縣消防局今天中午接獲通報，長濱港外距離岸邊不遠處有風帆遭大浪打翻，5人落海請求救援，海巡人員迅速趕到現場，將人員平安救起。

海巡署東部分署第13岸巡隊事後發布新聞稿表示，中午12時許長濱安檢所接獲民眾通報，指稱於長濱漁港左側、距岸約200至300公尺處海域，有風帆翻覆，疑似有民眾落海待援。

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安檢所人員趕赴現場實施救援；同時，第10巡防區指揮部亦調派第13岸巡隊第一機動巡邏站、第15海巡隊PP-10068艇前往支援，並通報台東縣消防局成功大隊長濱分隊共同協處。

第13岸巡隊表示，救援人員抵達後，發現現場有2艘風帆翻覆，共5名民眾攀附在船側載浮載沉，情況緊急。海巡人員立即運用遙控式救生圈等裝備展開救援，並與友軍單位密切合作，迅速將落海人員全數救起。經初步檢視，5人均無明顯外傷，意識清楚，無需送醫。（編輯：李淑華）1140325

台東長濱漁港旁25日中午2艘風帆船翻覆，5人緊攀附在船側載浮載沉，海巡人員迅速趕到現場，將人員平安救起。（海巡提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年3月25日