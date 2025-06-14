告五人唱進艾比路錄音室 遇突發急拿綠色乖乖坐鎮

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（中央社記者王心妤台北14日電）樂團告五人日前赴英國倫敦世界級的艾比路錄音室錄製新專輯，團員表示，整個空間很溫暖，但錄音室歷史悠久難免有突發狀況，他們特別拿出「綠色乖乖」坐鎮，機器馬上恢復正常。

告五人此次擔起製作人任務，他們透過唱片公司表示，之前都有製作人擋在前頭，但這次什麼都要自己來，也更常思考應該為作品做些什麼。雖然首次挑戰全製作，但他們仍邀請到曾跟日本歌手星野源、中島美嘉合作的錄音師渡邊省二郎加入，獲得十足安全感。

談起錄音狀況，主唱雲安表示，這就是來艾比路錄音室的原因，「這裡很多器材從1960年就存在，都是爺爺級別了，不過類比錄音和整個空間感非常溫暖，無可取代。」

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告五人透露，因為設備悠久難免遇到壞軌問題，幸虧團隊尋遍倫敦找到「綠色乖乖」，有神物坐鎮，機器馬上順利運轉。告五人也向渡邊省二郎推薦綠色乖乖的奇效，並笑說：「這真的很神、很有效，科學的盡頭就是玄學。」

告五人將錄音過程記錄成影片，第2、3集今天及18日晚上9時將在YouTube頻道上架。（編輯：張雅淨）1140614