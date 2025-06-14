加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 娛樂

告五人唱進艾比路錄音室 遇突發急拿綠色乖乖坐鎮

2025/6/14 12:10
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北14日電）樂團告五人日前赴英國倫敦世界級的艾比路錄音室錄製新專輯，團員表示，整個空間很溫暖，但錄音室歷史悠久難免有突發狀況，他們特別拿出「綠色乖乖」坐鎮，機器馬上恢復正常。

告五人此次擔起製作人任務，他們透過唱片公司表示，之前都有製作人擋在前頭，但這次什麼都要自己來，也更常思考應該為作品做些什麼。雖然首次挑戰全製作，但他們仍邀請到曾跟日本歌手星野源、中島美嘉合作的錄音師渡邊省二郎加入，獲得十足安全感。

談起錄音狀況，主唱雲安表示，這就是來艾比路錄音室的原因，「這裡很多器材從1960年就存在，都是爺爺級別了，不過類比錄音和整個空間感非常溫暖，無可取代。」

google news透過 Google News追蹤中央社

告五人透露，因為設備悠久難免遇到壞軌問題，幸虧團隊尋遍倫敦找到「綠色乖乖」，有神物坐鎮，機器馬上順利運轉。告五人也向渡邊省二郎推薦綠色乖乖的奇效，並笑說：「這真的很神、很有效，科學的盡頭就是玄學。」

告五人將錄音過程記錄成影片，第2、3集今天及18日晚上9時將在YouTube頻道上架。（編輯：張雅淨）1140614

雲安
告五人新輯前進披頭四錄音室 大年初一直奔倫敦告五人任熱氣球嘉年華大使 告五豬造型球亮相
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

37
更多編輯台推薦新聞：