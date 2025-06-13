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台股本週漲412.29點 油電燃氣類指數漲4.07%居冠

2025/6/13 19:30
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（中央社記者潘智義台北13日電）台灣證券交易所今天公布統計，台股本週收在22072.95點，較上週上漲412.29點，漲幅約1.9%，其中以油電燃氣類指數上漲4.07%最多，橡膠類指數跌最深，下挫8.61%。

證交所統計，今天全體上市公司總市值為新台幣71兆689.9億元，較上週6月6日市值69兆7156.91億元增加1兆3532.99億元，增幅約1.94%。

證交所說明，本週未含金融類指數上漲378.82點，漲幅約2.02%，未含電子類指數上漲32.55點，漲幅約0.17%，未含金融電子類指數下跌42.9點，跌幅約0.32%。

本週集中交易市場總成交金額1兆8449.1億元，全體上市股票成交金額1兆7054.49億元，股票成交量週轉率2.15%。

證交所指出，本週成交金額前3名依序為半導體類4765.49億元，占全體上市股票交易金額27.94%；電腦及週邊設備類2234.64億元，占13.1%，電子零組件類1969.76億元，占11.55%。

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本週成交量週轉率前3名產業依序為資訊服務類13.62%、玻璃陶瓷類5.88%、電機機械類5.84%。

累計今年初開盤迄今共105個交易日，集中市場總成交金額36兆4239.56億元，市場日平均成交金額3468.95億元，股票成交量週轉率42.72%，股票日平均成交量週轉率0.41%。（編輯：張均懋）1140613

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