誠品台南店17天吸客40萬 吳旻潔：今年營收再拚新高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北14日電）南台灣最大誠品據點「誠品生活台南」今天開幕，試營運至今17天，已有逾40萬人次來訪，誠品董事長吳旻潔表示，期待共創台南文化觀光地標，誠品台南店占地6000坪，營收規模有望超越面積相當的松菸店，並帶動誠品今年營收再創新高。

誠品生活南台灣最大據點「誠品生活台南」今天在台南「十鼓擊樂團」的鼓聲中正式開幕，試營運至今17天，已有逾40萬來客人次，這也是誠品在創辦人吳清友的故鄉開展的新頁，別具意義。

誠品董事長吳旻潔今天出席開幕儀式，感謝台南市政府、房東「碳佐麻里」的支持以及誠品團隊的努力，她表示，「這家店讓一些朋友想到敦南店，也很符合誠品款待的精神」，希望未來成為市民重要的陪伴和日常生活的一部分，共同創造生氣盎然的台南文化觀光地標。

「誠品生活台南」占地6000坪，為南台灣最大誠品據點，也是台灣首家合作夥伴為誠品量身打造的建築，4層樓、挑高10米的雙層書店，是南台灣書量最豐沛的據點，也打造南台灣最大兒童館，除了有35場藝文活動登場，7月5日也將舉辦「24小時書店不打烊」限定活動，音樂派對、露天電影、深夜咖啡廳、晨間講座以及等紅眼歡聚活動。

出席開幕剪綵的雲門舞集創辦人林懷民今天表示，感謝媽祖保佑，昨天大雨、今天藍天白雲是好彩頭，台南的文化發展蓬勃，創意在這裡發生，台南人也很願意支持，讓他想起歐洲的人文氣息。

台南市副市長葉澤山致詞表示，台南市民對誠品的迴響熱烈，尤其是誠品繪本公寓可讓孩子閱讀全世界的知名作品，以後不在家就在誠品，將成為台南新的生活體驗。

吳旻潔表示，全台大店據點營收排名中，以誠品新店位居首位，南西店躍居第2名，台中480已可超過松菸店，而台南店表現目前也超越松菸店，台南店與松菸店的單店面積差不多，但松菸有表演廳、電影院、畫廊等非商業空間，台南店的營收規模將能更勝一籌，將成為全台誠品最高的5大營收據點之一。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

誠品生活2024年終端營收達新台幣241億元，年成長逾6.6%，創下新高，展望今年營收，吳旻潔指出，受惠台中480業績攀升，且今年可完整貢獻全年度營收，加上台南獨立大店開幕，誠品全年營收將有望繼續創新高。

展望2025年至2027年，吳旻潔在股東會上時說，誠品將進入實體通路收穫期和線上業務拚損平，誠品松菸疫情後獲利翻倍，台中480今年營收有望超過松菸店，台南大店開始貢獻，2028年也會開出與臻鼎-KY合作的桃園大店。（編輯：潘羿菁）1140614