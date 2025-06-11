國產智慧型機具亮相 酪農業餵飼清糞效率升級

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）第9屆亞太區農業技術展覽暨會議今天起至13日在大台南會展中心舉行，工研院展出與農業部畜試所合作開發的智電餵飼車、吸糞機器人與乳牛聲紋辨識系統，可協助酪農業效率升級。

工研院中分院副執行長李士畦告訴中央社記者，過去酪農業採用的推料、擠乳機及吸糞器等設備，大多由歐美等畜牧大國進口，適用於千頭以上較大規模畜牧場域，但本土酪農戶多為數百頭規模，需要更符合飼養環境的多元化國產智慧型協作機具。

李士畦表示，工研院與畜產試驗所合作開發國產智慧型電動餵飼車，擁有雙馬達動力系統，具供料與推料、自動導航與充電功能，還可提供少量多餐餵飼模式，餵食次數從每日2次提高到4次，讓乳牛泌乳量增加20%至30%。

李士畦指出，智電餵飼車可因應不同乳牛場規模與設施需求，提供不同客製化功能設計，採電動設計還可減少空氣污染、降低噪音，減少對牛隻驚擾，維持動物心情穩定。

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李士畦表示，在畜舍環境清潔方面，經過修正設計的國產乳牛畜舍清糞機器人，宛如家用掃地機器人，可設定適用不同場域環境與動線，全程智慧導航、避開牛隻及障礙物，沿路吸除汙穢物後，自行返回母站卸載並實施充電，替代大量人力，降低成本並提升畜舍整潔度。

李士畦指出，在健康管理方面，乳牛聲紋辨識系統建立3D乳牛聲紋資料庫，透過辨識系統判讀乳牛聲音背後所代表意義，例如情緒管理，以及母牛分娩預警協作通知等，已在數家畜牧場進行場域驗證，對於生產過程鳴聲準確率可達約8成，情緒聲紋辨識逾7成，可望開啟精準照護省工模式。（編輯：張雅淨）1140611

工研院於第9屆台南亞太區農業技術展，展示與農業部畜試所合作開發吸糞機器人，沿路吸除汙穢物後可自行復位卸載、充電。（工研院提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年6月11日