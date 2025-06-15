重要民俗雲林「口湖牽水狀」 50組親子體驗糊水狀

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（中央社記者姜宜菁雲林縣15日電）國家重要民俗活動「口湖牽水狀」每年農曆6月7日舉辦，口湖蚶寮萬善祠志工團與台灣公益CEO協會今天舉辦親子體驗，從講解文化核心價值到糊水狀，反思環境、生態共生議題。

「牽水狀」源於1845年的雲林口湖牽水狀祭典，是台灣規模最大的水難祭儀，也是全台唯一因實際歷史事件而流傳下來的民俗祭典。這場國家級重要民俗祭儀，始於一場奪去數千人性命的狂風暴雨，延續至今已180年。

牽水狀祭典每年農曆6月7、8日在口湖鄉、四湖鄉舉行盛大祭典，今年將於國曆7月1、2日登場；口湖蚶寮萬善祠志工團與台灣公益CEO協會今天舉辦親子體驗活動，50組親子跟著志工學習糊水狀，他們要製作12組水狀將於7月2日燒化。

志工團代表黃愛莉說，當地居民在祭典前1個月開始糊水狀，然而隨著時代變遷、工匠凋零，在蚶寮地區會製作水狀的師傅寥寥可數，更擔憂傳統文化式微，首次到外鄉鎮舉辦糊水狀活動，傳承且推廣工藝。

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志工團講師楊湘琪表示，水狀是以竹篾編紮成內外兩圈圓筒狀，內圈糊上花紙，然後按地獄、人間、天堂3種不同境界4方向糊上各界代表人物，最後於頂端四角各插1支小三角旗，水狀代表能將亡魂從地獄引渡至人間參與祭典。

CEO協會秘書長林淑娥指出，與蚶寮萬善祠合作文史相關活動已4年，預計明年度將深入大專院校，與虎科大、雲科大合作舉辦深度體驗營，讓年輕學子看見當地特有習俗。（編輯：李淑華）1140615