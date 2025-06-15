朱育賢開轟單場2安皆長打 助龍擊敗雄鷹

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）中職味全龍隊朱育賢今天敲出個人本季第5轟，單場2安都是長打、貢獻3分打點，助隊以6比1擊敗台鋼雄鷹隊，獲選單場最有價值球員（MVP）。

龍隊作客澄清湖棒球場與台鋼雄鷹隊交手，龍隊開賽積極搶分，1局上2人出局後陳子豪選到四壞保送，朱育賢開轟、2分砲幫助球隊取得領先，2局上靠著劉俊緯、王順和接連二壘打再添1分。

龍隊5局上再起攻勢，吉力吉撈．鞏冠獲得四壞保送上壘、盜上二壘，朱育賢二壘打再送回1分，9局上吉力吉撈．鞏冠敲出個人本季第9轟、2分砲替球隊多添保險分。

龍隊先發投手鋼龍（Drew Gagnon）今天總計用90球投6局，被敲出6支安打，投出8次三振，失掉1分責失分，拿下個人本季第5勝。

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龍隊野手朱育賢單場4打數敲出2支安打，包括個人本季第5轟，貢獻3分打點、為勝利打點，獲選單場MVP。

台鋼雄鷹隊洋投石萬金（Spenser Watkins）總計用104球投6局，被敲出6支安打，包括1發全壘打，投出5次三振、3次四壞保送，失掉4分責失分，吞下個人本季第4敗。（編輯：管中維）1140615