瓊瑤小說搬上舞台 「你的故事我的夢」10月登場

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（中央社記者邱祖胤台北14日電）去年底甫過世的作家瓊瑤，生前留下許多膾炙人口的愛情故事，融合、改編瓊瑤「窗外」、「一簾幽夢」2部經典的舞台劇「你的故事我的夢」，將於10月在台北登場。

舞台劇宣告記者會今天在台北舉行，導演郎祖筠及演員李千娜、林雨宣、周丹薇、湯志偉等人親臨現場。

根據寬宏藝術新聞稿，郎祖筠致詞表示，她在10多年前就想把瓊瑤的作品搬上舞台，只不過當時緣分還沒到，暫時擱下，如今「是一個恰恰好的機會，可以為我圓夢」。

李千娜在劇中飾演「窗外」裡的江雁容，她表示，「這次能參與瓊瑤老師的作品，演的還是她第一部長篇小說裡的第一個女主角，真的太榮幸也太感動。好多的經典作品都是小時候的回憶，而且不管過了幾個世代，到現在還是好喜歡。」

林雨宣則飾演「一簾幽夢」裡的汪紫菱，她表示，自己從小看瓊瑤的戲長大，那些角色敢愛敢恨，情感強烈也真摯，實在非常動人。林雨宣說：「我很期待如何能用更現代、更貼近生活的表演，來演繹大家已經有既定印象的戲。」

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周丹薇表示，自己年輕時數度與瓊瑤電影、電視劇擦身而過，沒想到60歲後還有機會能參與，「每一位參與過瓊瑤姐戲的『瓊瑤女郎』都是演藝界的佼佼者，我能參與這齣意義重大的舞台劇，當然更要全力以赴，也希望能成為一個優秀的『瓊瑤女郎』。」

舞台劇「你的故事我的夢」門票將於6月17日正式啟售，10月17日至19日在台北表演藝術中心，12月13日在高雄衛武營演出。（編輯：張雅淨）1140614