日鐵獲准收購美鋼 美政府將握有重要事項否決權

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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國總統川普今天下令修改前朝阻止日本製鐵收購美國鋼鐵一案，他說，只要簽訂國安保障協定，就同意批准交易。日鐵宣布，川普已批准兩家公司的合作關係，收購案已獲批准。

日本放送協會（NHK）報導，今年1月，美國時任總統拜登在卸任前，以國安風險為由擋下這筆149億美元的併購案。不過，川普今年4月指示美國外來投資審查委員會（CFIUS）重新審查此案。

川普今天根據外來投資審查委員會的審查結果，簽署行政命令，修改拜登阻止日鐵（Nippon Steel）收購美鋼（US Steel）的命令。

川普表示：「除非日鐵與美國財政部等部門簽訂國家安全保障協定，並且在簽訂後持續遵守協定，否則收購計畫將被禁止。」換言之，他言明只要簽署協定並遵守，就會批准收購案。

日鐵與美鋼也宣布，已與美國政府締結國安保障協定，川普已批准兩家公司的合作關係。

日鐵表示，取得美鋼100%普通股票的收購案已被批准，將完全把美鋼納為子公司。

根據兩家公司發布的協議，日鐵將在2028年之前投資約110億美元，而美國政府將擁有在經營重要事務上享有否決權的「黃金股」。

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不過，川普簽署的行政命令也載明，在保障國安方面，如果有必要，總統有權向兩家公司下達進一步命令。

日鐵與美鋼共同發布聲明表示：「感謝川普總統與其政府果斷的領導和大力支持我們歷史性的夥伴關係…我們期待把承諾付諸實行，讓美國煉鋼業和製造業再度偉大。」（譯者：楊惟敬/編輯：曾依璇）1140614