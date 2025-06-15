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館長陳之漢返台 將投入阻止大罷免

2025/6/15 23:43（6/15 23:51 更新）
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網紅「館長」陳之漢（左）15日晚間結束訪滬6天5夜行程返台，他表示，接下來要完成的重要任務是「阻止大罷免」，之後再計劃前往大陸，後續如有大型活動、有必要性，他會義不容辭站出來。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年6月15日
網紅「館長」陳之漢（左）15日晚間結束訪滬6天5夜行程返台，他表示，接下來要完成的重要任務是「阻止大罷免」，之後再計劃前往大陸，後續如有大型活動、有必要性，他會義不容辭站出來。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 114年6月15日
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（中央社吳睿騏桃園機場15日電）網紅「館長」陳之漢今晚結束訪滬6天5夜行程返台，他表示，接下來要完成的重要任務是「阻止大罷免」，之後再計劃前往大陸，後續如有大型活動、有必要性，他會義不容辭站出來。

陳之漢初次到訪中國，他與團隊在今晚搭機返抵台灣，對於媒體詢問下一站是否有可能會前往深圳，陳之漢接受媒體聯訪時表示，在下一站前，他先要完成一個重要的任務「就是阻止這麼愚蠢的大罷免」，之後再計劃前往大陸。

陳之漢指出，後續的反罷免，無論是國民黨或民眾黨主席黃國昌的邀約，如果有大型活動、有必要性，他一定義不容辭站出來，這就是接下來短短2個月內，最重要的事情。

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陳之漢說，希望台灣人民以後的旅遊可以用自己的腳前往大陸，用自己的眼去看看「民進黨所謂的落後、沒有建設、沒有民主的中國大陸」，再用耳朵聽聽那邊人民對台灣人感覺怎麼樣，再用自己的鼻子跟嘴巴，嚐盡中國大陸的美食。被民進黨或青鳥持續攻擊是他的榮耀，「台灣，是台灣人的，不是民進黨的」。

陳之漢表示，也許有人說館長當和平大使是自我吹噓，但是大不大使不重要，重要的是兩岸要和平、要交流，「我們不要戰爭」，台灣人要學聰明，不要讓媒體帶著看風向，這是他此行的目的。（編輯：陳正健）1140615

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