吳宗憲稱館長赴中少見多怪 喊：台灣永遠是我的家

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（中央社記者王心妤台北13日電）節目「綜藝大熱門」播放12年，主持人之一的吳宗憲今天被問到網紅館長（陳之漢）到中國旅遊一事，稱對方發言是少見多怪，更說：「台灣永遠是我的家，我一生都會在這裡。」

吳宗憲、Lulu（黃路梓茵）、陳漢典主持三立的「綜藝大熱門」將從每日的帶狀節目改成週末播放的塊狀節目，節目長度將改為2個小時。

吳宗憲受訪表示，到了人生這階段想要花更多時間在想完成的事業上；陳漢典希望節目加強舞蹈單元，Lulu想強化台語單元，並預告將推出台語專輯。

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另外，館長（陳之漢）近日赴中國旅遊並頻頻開直播，吳宗憲今天被問到此事表示，館長的行為是「少見多怪」並說：「我是1988年就在中國工作耶，現在是2025年我還是在台灣、我的家這裡錄影，他們問我哪裡人？我說從台灣來，藝人唯一沒有講錯話在這上面就是我了。」

館長提到在中國直播讓粉絲多了8萬人，獲得不少網友「抖內」，吳宗憲今天對此表示，「3天才賺70萬元也敢拿出來講，我在他們那邊直播被抖內，一次就是人民幣100多萬元（約台幣420萬元）」。吳宗憲強掉，「我永遠都在這裡，兒不嫌母醜，犬不怨主貧，台灣永遠是我的家，我一生都會在這裡」。（編輯：方沛清）1140613