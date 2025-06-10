館長陳之漢抵上海 期望兩岸多交流多往來

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（中央社記者李雅雯上海10日電）網紅「館長」陳之漢今晚飛抵上海，展開6天5夜首度到訪中國行程。陳之漢表示，期許扮演「和平大使」角色，希望兩岸多交流、多往來；他說，「我先來，我來做給大家看」。

陳之漢與團隊10日下午從桃園機場出發，晚間6時19分抵達上海浦東機場。

陳之漢於機場外受訪，談及出發前期許扮演和平大使的原因。他說，民進黨多年選舉策略為「對中國的恐懼」，建構中國很可怕、很退步印象，「所以我來的主要目的是戳破他們的謊言」。

陳之漢表示，希望兩岸可以多交流、多往來，所以採取行動到訪中國，先做給大家看，「你看我以前罵最凶的，我都來了」，相信其他台灣人來這邊玩、來這邊待幾天，應該都沒有問題。

陳之漢強調此行將會全程開直播。他激動地說，「我怕他們說我造假、說我是統戰看板啊」，什麼身邊有很多官員，在這邊哪有官員可以靠，在這邊就是乖乖排隊、遵循當地法規，「我剛剛還被員警趕走耶」。

陳之漢還說，每個中國一線城市都想去看看，也會想要去新疆看看；落地浦東機場感受為通關速度很快、機場很大，基礎建設、流行元素都有，目前看起來沒有什麼大缺點。

6天5夜行程有一天行程規劃前往杭州。陳之漢說，因為杭州鄰近上海，可以一天來回，會在西湖跑一下景點，讓直播觀眾看外景；「沒有要做生意，來不及」。

關於台灣社會對他赴中國旅遊有部分批評的聲音，陳之漢說，這些人再怎麼多解釋、說再多事實，還是認為很多事情是假的，「我只能說其實台灣中間選民非常多，我給全台灣人看看，能救一個是一個」。

陳之漢與團隊隨後搭乘磁浮列車進入上海市區，明天行程規劃前往徐家匯、外灘與夜遊黃浦江，預計15日返回台灣。

大陸委員會（陸委會）5月29日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持，有媒體就館長宣布要以「和平大使」身分到中國一事進行提問。

梁文傑首先表示，「在現在這個時代，沒有人能自稱是和平大使」。

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他提到，5月28日的國台辦記者會已有記者提問此事，國台辦發言人也特別表示歡迎館長過去，所以對岸顯然已注意到此事，並作出安排，相信館長不會有安全上的問題。

但梁文傑也表示，兩岸條例都有很明確的規定，希望館長不要做出違反法令的言行。（編輯：楊昇儒）1140610

網紅「館長」陳之漢（中）與團隊人員於10日晚抵達上海浦東機場，展開6天5夜行程。中央社記者李雅雯上海攝 114年6月10日