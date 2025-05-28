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館長稱要訪中 國台辦：歡迎台灣網紅到大陸看看

2025/5/28 12:05（5/28 12:16 更新）
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中國大陸國台辦發言人陳斌華28日在記者會上回應媒體提問。中央社記者呂佳蓉北京攝 114年5月28日
中國大陸國台辦發言人陳斌華28日在記者會上回應媒體提問。中央社記者呂佳蓉北京攝 114年5月28日
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（中央社記者呂佳蓉北京28日電）網紅「館長」陳之漢25日在直播中表示，要前往中國當和平大使，並且會全程開直播。中國大陸國台辦發言人陳斌華今天指出，歡迎台灣網紅等廣大台灣民眾到大陸走走看看，並指這次大陸行一定會順利順心。

「館長」陳之漢宣布要以「和平大使」身分到中國，並稱此行沒有政治目的。對此，網紅八炯27日晚間公布一段錄音檔，指稱浙江省統戰部官員曾主動提到館長在義烏做跨境電商；館長則在直播中反擊八炯，提到自己根本沒有台胞證，如何去義烏做電商。

今天的中國大陸國台辦例行記者會上，對於館長稱要訪中，陳斌華表示，大陸歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣民眾來大陸走走看看，「飽覽祖國大好河山，品嚐各地特色美食，體驗燦爛文化，先進科技和多彩生活」。

他說，要基於善意、實事求是地向兩岸受眾分享自身的所見所聞，增進兩岸民眾彼此了解。

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陳斌華還說，館長此次大陸之行一定會順利順心。只要遵紀守法，台灣民眾來大陸完全可以像在自己家一樣輕輕鬆鬆，並且會發現大陸是美好的、先進的、安全的；大陸民眾是善良、熱情的、親切的。「只要來過一次，一定還想再來」。

陳斌華也在記者會上批評八炯，稱「民進黨當局」堅持台獨分裂立場，操弄抗中反中，煽動兩岸對立，阻撓兩岸交流，傷害兩岸民眾感情和利益，必會遭到兩岸民眾反對。對於配合「民進黨當局」迫害台灣民眾的「台獨打手」，像是網紅八炯，大陸會終生追責，依法嚴懲。（編輯：謝怡璇）1140528

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