館長上海開直播 國台辦：是自己來旅遊

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（中央社記者呂佳蓉北京11日電）網紅「館長」陳之漢昨晚飛抵上海，並全程開直播，引起許多討論。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天表示，看到館長已經到達上海，預祝他此行順利順心，並指館長是自己到上海旅遊，在上海期間的活動是遵照大陸的法律。

館長與團隊10日下午從桃園機場出發，當天晚間抵達上海，他在受訪時強調，此行將會全程開直播。

中國大陸國台辦今天舉行例行記者會，朱鳳蓮表示，歡迎包括台灣網紅在內的廣大台灣民眾來大陸進行各種新鮮優質體驗，包括品嚐各地特色美食，乘坐便利舒適交通工具，採購優質商品等。

她說，「希望大家能善意、客觀地與兩岸朋友們分享見聞、增進了解」。

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朱鳳蓮又指，需要強調的是，任何能夠增進兩岸民眾交流了解的事，相信兩岸民眾都會支持和歡迎。反之，蓄意干擾阻礙兩岸民眾交流了解、挑撥相互關係、破壞彼此互信的行為，只會遭到兩岸民眾的反對和譴責。

至於館長到上海是否應大陸方面邀請，以及外界有輿論關心他到中國的安全問題。朱鳳蓮回應，據她的了解，館長是與他的團隊自己到上海旅遊，至於他在上海期間所開展的活動，應該是遵照大陸的法律，在遵法守紀的情況下進行。（編輯：張淑伶）1140611