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將結束訪滬行程 館長陳之漢：真的沒有拿半毛錢

2025/6/15 14:02（6/15 14:09 更新）
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網紅「館長」陳之漢將於15日結束訪滬6天5夜行程返台。對於到訪中國屢被暗諷「有拿錢」、「有安排」，他強調，真的沒有拿半毛錢，都花自己的錢。中央社記者李雅雯上海攝 114年6月15日
網紅「館長」陳之漢將於15日結束訪滬6天5夜行程返台。對於到訪中國屢被暗諷「有拿錢」、「有安排」，他強調，真的沒有拿半毛錢，都花自己的錢。中央社記者李雅雯上海攝 114年6月15日
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（中央社記者李雅雯上海15日電）網紅館長陳之漢將結束訪滬6天5夜行程返台。對於到訪中國屢被暗諷「有拿錢」、「有安排」，他強調，真的沒有拿半毛錢，都花自己的錢，回去還要檢視一下網路流量效益。

陳之漢初次到訪中國，他與團隊將在今天返抵台灣。陳之漢15日上午於下塌飯店受訪表示，全程直播帶給觀眾真實的樣貌，很可惜還是有很多人誤以為「這是一場戲」，認為所有東西都是安排好的。

關於屢有外界批評、暗諷其這趟到訪是「被刻意安排」，陳之漢強調，「我自己真的沒有拿半毛錢，我都花我自己的錢」，這趟全為自費行程，所以回去還是要檢視一下，直播網路流量帶來的效益究竟怎麼樣。

「其實他們不知道要講什麼的時候，他們就是講這個－因為你拿錢」，陳之漢直言，有些攻訐語言刻意圍繞利益，原因在於也僅拿得出這樣的批評，「他們一定要說，我有拿錢，問題是我就沒有」。

陳之漢提到，未來牽涉到錢，也不是「拿錢」，是要「賺錢」，這次是第一次到訪，也沒有時間去談生意，未來當然希望有機會，賺錢做生意誰不要；但是這次沒機會，全程都是在做直播，跟人家談生意哪有辦法。

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陳之漢提到，在上海看到做事方式很進步、很快，這是台灣政府必須一起思考的，究竟要為人民帶來的未來是什麼，這次到訪上海真的是獲益良多；有人說這是出於上海為最先進、特一級的城市，當然也希望以後有機會去看看別的城市。

陳之漢笑稱，由於這趟到訪有很多不同外界意見，回台灣後要先面對一場硬戰，或許回台後，事業大受影響，生意被抵制到倒閉，這樣的話恐也沒有錢再訪中國；對於何時再規劃到訪中國行程，目前為止不知道。（編輯：陳鎧妤）1140615

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