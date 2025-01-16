以哈停火 從開戰到停火10大關鍵時刻一次看

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（中央社巴黎15日綜合外電報導）以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）今天達成在加薩停火且釋放人質的協議，終結長達15個月的加薩戰爭。

哈瑪斯2023年10月7日對以色列發動攻擊後，以色列隨即在加薩走廊展開毀滅性的軍事行動。根據聯合國認為可靠的哈瑪斯衛生部資料，空中和地面行動造成至少4萬6707人死亡。

法新社整理出這場戰爭的10大關鍵時刻：

哈瑪斯攻擊

2023年10月7日黎明，數百名哈瑪斯武裝分子滲入以色列，在街頭、家中和沙漠音樂節上殺害平民，並攻擊軍事基地的部隊。

他們扣押251名人質並擄回加薩，目前仍有94人被關在那裡，以色列軍方表示，其中34人已經死亡。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）矢言摧毀被美國、歐洲聯盟（EU）和以色列視為恐怖組織的哈瑪斯。

地面進攻

以色列開始轟炸和包圍加薩，2023年10月13日，以色列呼籲加薩北部的平民向南遷移。

聯合國指出，絕大多數加薩人在戰爭期間流離失所。

2023年10月27日，以色列發動地面攻擊。

停戰與人質交換

2023年11月24日，以色列和哈瑪斯間為期一週的停戰生效。

哈瑪斯釋放105名人質，以換取被關在以色列監獄的240名巴勒斯坦人。

戰爭重新爆發後，以色列將行動擴大到加薩南部。

致命的食物踩踏事件

2024年2月29日，以軍在加薩北部朝衝向糧食援助車隊的居民開火，造成120死、數百人傷。

2024年3月初開始，美國在內的幾個國家空投援助加薩，聯合國稱這個地區面臨饑荒。

2024年4月1日，美國慈善機構「世界中央廚房」（World Central Kitchen）7名援助人員在以色列攻擊中喪生，軍方稱這是「悲劇性的錯誤」。

伊朗攻擊以色列

2024年4月13日，伊朗動用無人機和飛彈轟炸以色列，以報復4月1日以色列對其大馬士革領事館發動的致命攻擊。

伊朗支持的「青年運動」（Huthi）叛軍為聲援加薩，對特拉維夫發動無人機攻擊後，2024年7月20日，以色列轟炸葉門的荷台達港（Hodeida）。

哈瑪斯政治領袖被殺

2023年10月以來，以色列軍隊與黎巴嫩伊斯蘭組織真主黨（Hezbollah）幾乎每天都在以黎邊境交火，2024年7月交火加劇。

以色列發動數次攻擊報復，其中一次擊斃真主黨最高階軍事指揮官舒庫爾（Fuad Shukr）。

2024年7月31日，哈瑪斯政治領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在伊朗遭攻擊身亡。數月後，以色列宣稱是其所為。

蔓延到黎巴嫩

2024年9月17日至18日，真主黨使用的數百台呼叫器和對講機在以色列的一次行動中爆炸，黎巴嫩當局指出，這起攻擊造成39死、數千人受傷。

以色列加強對黎巴嫩空襲，2024年9月27日並在貝魯特郊區擊斃真主黨領導人納斯拉勒（Hassan Nasrallah）。

哈瑪斯新首腦被殺

2024年10月16日，哈瑪斯新領導人辛瓦（Yahya Sinwar）死於以色列在加薩南部的行動，以色列指控他策劃2023年10月7日攻擊。

26日，以色列對伊朗軍事目標進行空襲，以回應10月1日遭受的飛彈攻擊。

2024年11月14日，聯合國委員會表示，以色列在加薩的戰爭符合「種族滅絕」特徵，以色列指控聯合國有偏見。

國際刑事法院2024年11月21日以涉嫌在加薩走廊犯下戰爭罪與違反人道罪為由，對尼坦雅胡與以色列前國防部長葛朗特（Yoav Gallant）發出逮捕令。

黎巴嫩停戰

停火協議於2024年11月27日生效。

根據黎巴嫩衛生部，2023年10月以來，以色列和真主黨之間爆發兩個月公開戰爭，黎巴嫩方面有4000多人死亡。

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新停戰協議

卡達總理分別與哈瑪斯及以色列談判代表會面後，雙方達成在加薩停火及釋放人質的協議，從1月19日起加薩停火，並交換人質和囚犯。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1140116