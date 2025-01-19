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加薩停火協議即將生效 以色列擬釋放逾1890名巴囚

2025/1/19 01:29
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（中央社開羅18日綜合外電報導）埃及當局今天表示，在加薩停火協議的第1階段，以色列將釋放超過1890名巴勒斯坦囚犯，以交換33名以色列人質。

法新社報導，根據埃及外交部，這些巴勒斯坦囚犯將在為期42天停火協議的首階段獲釋。協議的第1階段將於格林威治標準時間19日6時30分（台北時間19日下午2時30分）生效。

根據由美國、埃及與卡達共同調解的協議，加薩武裝分子也將在第1階段釋放33名以國人質。

以國司法部先前曾稱將釋放737名巴勒斯坦囚犯，但不會在格林威治標準時間14時前釋放任何囚犯。

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2023年10月7日，哈瑪斯跨境攻擊以色列並引發戰爭，期間遭哈瑪斯劫持的251名以國人質中，有94人仍在加薩。據以色列軍方說法，其中34人已經喪命。

這將是長達15個月的以哈戰爭的第2次停火。這場戰爭迄今已造成5萬多人喪生，巴勒斯坦領土也在烽火中遭受嚴重破壞。（譯者：施施）1140119

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以色列安全內閣批准停火協議 將釋95巴勒斯坦囚犯以哈決定停火後開羅平靜如常 僅巴人守電視歡呼
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