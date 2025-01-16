以色列哈瑪斯停火協議才簽下 加薩再遭空襲20死
2025/1/16 14:19（1/16 14:31 更新）
（中央社加薩走廊15日綜合外電報導）加薩民防機構表示，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）今天才宣布達成停火協議，加薩隨即遭受以色列空襲，造成至少20人喪生。
法新社報導，加薩民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴法新社說，加薩地區遭受了數次襲擊，至少有20人死亡，其中包括加薩市的18人。
巴薩爾說，「儘管以哈宣布停火」，但以色列「襲擊並未停歇」。
透過 Google News追蹤中央社
路透社也報導，加薩居民和當局表示，在停火和人質釋放協議才宣布數小時後，以色列就加強對加薩的攻擊。
據報導，一名涉及停火談判的巴勒斯坦官員表示，調解人正試圖說服雙方在停火協議19日生效前，暫停敵對行動。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1140116
延伸閱讀以色列哈瑪斯達成停火協議 拜登：雙方同意協商永久停戰以哈達成停火協議 加薩居民街頭歡呼起舞、尼坦雅胡感謝美方以哈停火 從開戰到停火10大關鍵時刻一次看研究：以哈戰爭前9月死亡數 估比加薩當局統計多4成加薩婦人緊擁5歲姪女遺體啜泣 悲痛鏡頭獲世界新聞攝影獎美眾院通過制裁國際刑事法院 抗議以色列總理逮捕令
- 以色列哈瑪斯停火協議才簽下 加薩再遭空襲20死2025/01/16 14:19
- 2025/01/16 09:21
- 2025/01/16 04:55
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
以色列哈瑪斯停火 加薩居民街頭歡呼起舞、尼坦雅胡感謝美方