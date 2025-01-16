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以色列哈瑪斯停火協議才簽下 加薩再遭空襲20死
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以色列哈瑪斯停火協議才簽下 加薩再遭空襲20死

2025/1/16 14:19（1/16 14:31 更新）
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以色列與哈瑪斯15日進行停火談判期間，加薩居民在先前遭摧毀的建築廢墟中行走。（路透社）
以色列與哈瑪斯15日進行停火談判期間，加薩居民在先前遭摧毀的建築廢墟中行走。（路透社）
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（中央社加薩走廊15日綜合外電報導）加薩民防機構表示，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）今天才宣布達成停火協議，加薩隨即遭受以色列空襲，造成至少20人喪生。

法新社報導，加薩民防機構發言人巴薩爾（Mahmud Bassal）告訴法新社說，加薩地區遭受了數次襲擊，至少有20人死亡，其中包括加薩市的18人。

巴薩爾說，「儘管以哈宣布停火」，但以色列「襲擊並未停歇」。

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路透社也報導，加薩居民和當局表示，在停火和人質釋放協議才宣布數小時後，以色列就加強對加薩的攻擊。

據報導，一名涉及停火談判的巴勒斯坦官員表示，調解人正試圖說服雙方在停火協議19日生效前，暫停敵對行動。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1140116

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