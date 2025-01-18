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以色列內閣批准加薩停火協議 19日起生效

2025/1/18 13:37（1/18 13:48 更新）
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加薩走廊一帶15日冒出陣陣濃煙。（路透社）
加薩走廊一帶15日冒出陣陣濃煙。（路透社）
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（中央社耶路撒冷18日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，以色列內閣今天表決通過加薩停火與人質釋放協議，結束了數天來休戰協議是否能在本週生效的不確定性。

法新社報導，停火協議預計19日起生效，加薩走廊（Gaza Strip）有史以來最慘重戰爭中的戰鬥與轟炸將結束。

自2023年10月7日巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列以來，有許多人質遭扣押於加薩走廊，這項協議也將讓他們得以獲釋，以換回數以百計遭關押於以色列監獄的巴勒斯坦囚犯。

以色列內閣舉行完投票後，尼坦雅胡辦公室今天凌晨表示：「政府已批准人質返還計畫。」

以色列司法部公布一份預計19日起將獲釋的名單，名單上共有95名巴勒斯坦人，包括69名女性、16名男性與10名未成年人，但仍「須經過政府批准」。

自宣布達成停火協議以來，以色列的空襲已造成數十人死亡，以色列軍方16日表示，過去24小時內已攻擊加薩各地約50處目標。

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以哈停火協議將在川普就職前夕生效，川普聲稱，這項協議是他與即將卸任的拜登團隊合作促成。

以色列安全內閣稍早批准停火協議，尼坦雅胡辦公室表示這項協議「支持達成戰爭目標」。（譯者：張曉雯/核稿：張茗喧）1140118

#川普
#加薩
#尼坦雅胡
#以色列
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