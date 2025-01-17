以哈停火協議 以色列面臨道德與策略兩難抉擇

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（中央社記者賴素芬特拉維夫17日專電）歷經467天的以哈戰爭在15日終有突破，達成人質與停火協議，若實現協議，96名人質將獲釋，以交換數千名巴勒斯坦囚犯。不過，這也引發以色列民眾對安全與策略的爭議，極右政黨甚至揚言退出聯合政府。

以色列與哈瑪斯之間停滯7個多月的人質談判協議終於15日達成協議，計劃在19日開始為期42天的停火，並分階段釋放人質和囚犯。

此協議旨在為進一步談判鋪路，包括釋放全部60名人質，以色列則同意釋放數千名巴勒斯坦囚犯，包括被判定涉及恐怖活動的罪犯。協議還包括暫時停火、以色列從部分加薩地區撤軍及允許加薩平民返回特定區域等。

儘管大多數以色列人將此協議視為拯救生命和修復國家創傷的道德責任，但在國內引發激烈爭議。

支持者認為這是一項展現同理心和猶太教價值的舉措，強調拯救生命的重要性，並認為只有將人質帶回家，才能治癒社會創傷，維持國內團結。反對者擔心此協議可能助長未來的挾持行為，威脅國家安全，並壯大哈瑪斯的力量。

這項協議反映以色列在道德義務與長期戰略風險之間的艱難平衡，以及情感與理智之間的掙扎。

針對人質協議及相關議題， 「耶路撒冷新聞俱樂部」（The Jerusalem Press Club）15日特別在特拉維夫舉行記者會，會中曾擔任國防軍情報部門主任的退役將軍阿維維（Amir Avivi）指出，支持與反對協議這兩種觀點都有道理，凸顯以哈情勢的複雜性及以色列須認清目標優先順序的必要性。

阿維維表示，目前的加薩戰爭主要目標雖是釋放人質，但這並不意味著放棄更廣泛的目標－摧毀哈瑪斯。他強調，以色列須重新評估人道援助政策，因為這關乎哈瑪斯的存亡，削弱哈瑪斯對人道援助的惡性操控為當務之急。

他領導的「以色列國防與安全論壇」（IDSF）提議劃設人道區，將加薩平民引導至以色列控制的區域，以確保人道援助的有效分配。

阿維維強調，加薩地區長期以來是暴力與極端主義的溫床，改變這一現狀需要多年的努力。他的結語是：「加薩是一顆定時炸彈，拆除它將需要很多年。」

另外，前國防軍發言人康里克斯（Jonathan Conricus）則在記者會上警告，下屆美國政府可能不支持以色列重回戰場或追求摧毀哈瑪斯的戰略目標，因為美國有更重要的事要做。川普政府可能告訴以色列：「我們的重點將放在沙烏地阿拉伯，放在那些足以獲得全球認證和舉辦儀式的大型外交事務上。加薩問題將不是其中之一。」

對人質協議，以色列極右翼勢力表達強烈不滿，部分領袖甚至威脅退出聯合政府。

「宗教錫安主義黨」（Religious Zionist） 昨日稍早宣佈，除非獲得以色列國防軍（IDF）保證恢復在加薩地帶的軍事行動，否則將退出政府。該黨黨魁史莫崔赫（Bezalel Smotrich）強調，需要對哈瑪斯採取果斷的軍事行動並確保所有人質回歸，並將此視為政黨繼續參加聯合政府的條件。

「猶太力量黨」（Otzma Yehudit）領袖班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）昨晚也發表聲明宣布，如果停火和人質釋放協議獲得批准，他的政黨將辭去職務，脫離政府。

以色列最大執政黨聯合黨（Likud）的「僑民事務和打擊反猶太主義」（Diaspora Affairs and Combattinf Antisemitism Minister）部長奇克里（Amichai Chikli）昨天在一份長篇聲明中稱，如果即將達成的人質協議條款包括從加薩與埃及邊境的費城走廊（Philadelphi Corridor）撤退，他將辭職。這項聲明意義重大，因為他是人質協議確認後第一位揚言辭職的聯合黨部長。

同時，民間的抗議聲浪也逐漸升高，尤其是在耶路撒冷，有民眾高舉標語，反對釋放恐怖分子並批評政府妥協。

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據以色列「國土報」（Haaretz）報導，約1500人在耶路撒冷抗議與以色列與哈瑪斯達成的人質協議。

耶路撒冷郵報也報導一群極端正統派年輕男子和青少年在耶路撒冷的和弦橋（Chords Bridge）上抗議，多次造成繁忙的路口遭封鎖，情勢緊張。用希伯來語書寫的的一項標語上寫道：「只有通過勝利並擊敗敵人，才能釋放人質。」另一句是：「釋放恐怖分子將會導致流血。」（編輯：周永捷）1140117