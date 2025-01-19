加薩停火生效 以軍停止攻擊、流離失所民眾返家園

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（中央社耶路撒冷19日綜合外電報導）以色列宣布加薩走廊停火協議於格林威治標準時間19日9時15分（台灣時間下午5時15分）生效，當地居民聲稱以軍已停止攻擊，數以千計流離失所的民眾也重返家園。

法新社報導，調停國卡達今天證實，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）的停火協議已經展開，並提到哈瑪斯最初預計釋放的3名人質中，有些人擁有外國公民身分。

哈瑪斯方面已經提供預計今天稍晚釋放的3位以色列女性人質姓名，隨後以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室發布聲明說，以國已收到哈瑪斯要釋放人質的名單。

哈瑪斯的武裝支翼「艾茲丁．卡薩姆旅」（Ezzedine Al-Qassam Brigades）發布聲明：「作為…換囚協議一環，『艾茲丁．卡薩姆旅』決定今天釋放以下的以色列俘虜」，並公布這3位以國婦女的姓名。

以色列稍早表示，除非收到要釋放的人質名單，否則原定格林威治標準時間19日6時30分（台灣時間下午2時30分）生效的停火協議不會如期展開。

參與加薩停火協議磋商的一位哈瑪斯官員稍早說，準備釋放的人質名單隨時都能交給以色列，但加薩走廊（Gaza Strip）的「複雜情況」和以軍轟炸導致作業延誤。

美聯社報導，尼坦雅胡重要內閣夥伴、極右派的以色列國家安全部長班吉維爾（Itamar Ben Gvir），他今天以反對加薩停火協議為由而遞出辭呈。

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班吉維爾所屬的猶太力量黨（Jewish Power）今天宣布退出執政聯盟，以抗議尼坦雅胡政府與哈瑪斯達成所謂「丟臉」的加薩停火協議。

猶太力量黨發布聲明指出，這項停火協議「是向哈瑪斯屈服」，還痛批以國當局「釋放數以百計殺人犯」且「放棄以軍在（加薩）戰爭取得的成果」。（譯者：洪啓原/核稿：陳彥鈞）1140119