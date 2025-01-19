以色列稱加薩停火協議已生效 調停國卡達證實

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（中央社耶路撒冷19日綜合外電報導）以色列表示已經收到哈瑪斯要釋放的人質名單後，宣布加薩走廊停火協議於格林威治標準時間19日9時15分（台灣時間下午5時15分）生效，調停國卡達也證實這項協議已展開。

法新社報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室發布聲明說，「根據釋放人質計畫，加薩第一階段停火將於當地時間上午11時15分生效」。

尼坦雅胡稍早警告，除非巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）提供要釋放的人質名單，否則原定當地時間今晨8時30分生效的加薩走廊（Gaza Strip）停火不會如期展開。（譯者：洪啓原/核稿：陳彥鈞）1140119