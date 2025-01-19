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以色列稱加薩停火協議已生效 調停國卡達證實
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以色列稱加薩停火協議已生效 調停國卡達證實

2025/1/19 17:56（1/19 18:02 更新）
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許多逃避戰火的巴基斯坦人19日在停火協議尚未生效前，便已踏上返鄉之路。（路透社）
許多逃避戰火的巴基斯坦人19日在停火協議尚未生效前，便已踏上返鄉之路。（路透社）
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（中央社耶路撒冷19日綜合外電報導）以色列表示已經收到哈瑪斯要釋放的人質名單後，宣布加薩走廊停火協議於格林威治標準時間19日9時15分（台灣時間下午5時15分）生效，調停國卡達也證實這項協議已展開。

法新社報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的辦公室發布聲明說，「根據釋放人質計畫，加薩第一階段停火將於當地時間上午11時15分生效」。

尼坦雅胡稍早警告，除非巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）提供要釋放的人質名單，否則原定當地時間今晨8時30分生效的加薩走廊（Gaza Strip）停火不會如期展開。（譯者：洪啓原/核稿：陳彥鈞）1140119

#尼坦雅胡
#哈瑪斯
#以色列
#以哈戰爭
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