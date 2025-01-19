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加薩停火前夕 尼坦雅胡：以色列保留恢復戰爭權利

2025/1/19 13:38
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（中央社耶路撒冷18日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，在美國支持下，以色列保留在加薩（Gaza）恢復戰爭的權利，並承諾將把所有被關押在這塊巴勒斯坦飛地的人質帶回家。

法新社報導，尼坦雅胡在停火協議生效前一天在電視聲明中表示，「在美國支持下，我們保留必要時恢復戰爭的權利。」

自2023年10月7日巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）襲擊以色列以來，有許多人質遭扣押於加薩走廊，這項協議也將讓他們得以獲釋，以換回數以百計遭關押於以色列監獄的巴勒斯坦囚犯。

尼坦雅胡說：「我們心繫所有人質…我向各位保證，我們將實現所有目標，救回所有人質」。他說：「根據這項協議，我們將救回33名兄弟姐妹，其中大多數都還活著。」

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尼坦雅胡表示，從明天開始為期42天的第1階段是「暫時停火」。

「如果我們被迫重啟戰爭，我們將動用武力。」尼坦雅胡並補充說，自戰爭開始以來，以色列已「改變中東形貌」。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1140119

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