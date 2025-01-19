尼坦雅胡：哈瑪斯給人質名單前 加薩停火不會生效

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（中央社耶路撒冷19日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡今天警告，除非巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯提供要釋放的人質名單，否則原定今晨8時30分（台灣時間下午2時30分）生效的加薩走廊停火不會如期展開。

法新社報導，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室發布聲明說：「總理指示以色列國防軍（IDF），原定今晨8時30分生效的停火不會展開，直至以色列收到哈瑪斯（Hamas）承諾會提供的釋放人質名單為止。」

哈瑪斯則申明他們對停火協議內容的承諾，其聲明寫道，「延遲提供第一批準備釋放人員的姓名資料，這是出於技術性原因」。

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路透社報導，尼坦雅胡是在加薩停火協議生效前的1小時宣布這項消息；停火生效後的數小時內，關押在加薩走廊（Gaza Strip）的以方人質預計獲釋，這可能為持續15個月的以哈戰爭劃下句點鋪路。

親哈瑪斯的媒體今晨報導，以色列軍隊已開始從加薩走廊的拉法（Rafah）地區撤到位於埃及與加薩邊境一帶的費城走廊（Philadelphi corridor）。（譯者：洪啓原/核稿：陳彥鈞）1140119