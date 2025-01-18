卡達：加薩停火協議自格林威治時間19日6時30分生效

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（中央社杜哈18日綜合外電報導）協助斡旋以色列與巴勒斯坦好戰組織哈瑪斯達成加薩走廊停火協議的中東國家卡達今天表示，協議將於格林威治標準時間19日6時30分（台北時間19日下午2時30分）生效。

法新社報導，卡達外交部發言人安薩里（Majed al-Ansari）於社群媒體平台X發文說：「經過協議當事方與斡旋方的協調，加薩走廊（Gaza Strip）停火自當地時間1月19日上午8時30分生效。」

他還寫道：「我們建議當地居民採取預防措施，保持最高警覺，等候官方發布的指示。」

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以色列內閣今天稍早已批准與哈瑪斯交換人質和囚犯的停火協議。但由於停火確切開始時間一直不明，以色列曾表示格林威治標準時間14時前不會釋放任何囚犯。

以色列與統治加薩走廊的哈瑪斯（Hamas）15日達成停火協議，結束15個月交戰。根據加薩走廊衛生部昨天通報，開戰以來當地死亡人數累計已達4萬6876人。（譯者：曹宇帆/核稿：張正芊）1140118