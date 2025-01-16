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以色列哈瑪斯停火 加薩居民街頭歡呼起舞、尼坦雅胡感謝美方
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以色列哈瑪斯停火 加薩居民街頭歡呼起舞、尼坦雅胡感謝美方

2025/1/16 09:21（1/16 10:29 更新）
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加薩民眾15日聽聞以色列與哈瑪斯達成停火協議後，揮舞巴勒斯坦國旗慶祝。（路透社）
加薩民眾15日聽聞以色列與哈瑪斯達成停火協議後，揮舞巴勒斯坦國旗慶祝。（路透社）
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（中央社杜哈15日綜合外電報導）卡達與美國今天宣布，以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯之間達成停火及人質釋放協議，並表示希望此舉能為永久終結加薩戰爭鋪路。加薩居民得知消息後開心上街慶祝。

法新社報導，調解方稍早表示已達成協議，但以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室提醒，框架內仍有一些問題「尚待解決」。不過，他們表示希望「細節能在今晚敲定」。

尼坦雅胡辦公室表示，尼坦雅胡今天分別與美國總統拜登和總統當選人川普通話，感謝他們在促成協議方面的幫助。

僅具象徵性角色的以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）表示，該協議是「正確的舉措」，有助解救2023年10月7日在哈瑪斯（Hamas）突擊中被劫持的人質。此攻擊引發了加薩戰爭。

根據法新社彙整的以色列官方統計數據，這是以色列史上最嚴重的一次衝突，造成1210人喪生，其中絕大多數為平民。

路透社報導，根據這份複雜的階段性協議，初步停火將為期6週，以色列軍隊將逐步撤出加薩走廊（Gaza Strip），該地區因為衝突造成數萬人喪生。控制加薩的哈瑪斯將釋放所扣押的人質，以換取以色列監禁的巴勒斯坦囚犯。

一名巴勒斯坦官員表示，調解方正努力促使雙方在19日停火生效前結束敵對行為。

巴勒斯坦民眾得知協議的消息後，紛紛走上加薩街頭慶祝。加薩地區長期來面臨食物、水、住所和燃料嚴重短缺。在汗尤尼斯（Khan Younis），擁擠的人群在喇叭聲中歡呼，揮舞著巴勒斯坦國旗並跳起舞來。

蓋達（Ghada）是名流離失所且扶養5個孩子的母親，她說：「我很高興，是的，我在哭，但這是喜極而泣。」

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在特拉維夫，以色列人質的親友聽聞消息後歡欣鼓舞，他們在聲明中表示：「對於這項能將親人帶回家的協議，他們感到無比的喜悅與解脫。」

一名以色列官員表示，還需經過國家安全內閣和政府的批准，這份協議才會獲得正式接受，將於明天進行投票表決。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1140116

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加薩民眾15日慶祝以色列與哈瑪斯達成停火協議。（路透社）
加薩民眾15日慶祝以色列與哈瑪斯達成停火協議。（路透社）
以色列人質家屬得知達成停火協議後，開心相擁。（路透社）
以色列人質家屬得知達成停火協議後，開心相擁。（路透社）
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