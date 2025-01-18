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以色列停火首階段擬釋囚737人 含武裝團體前領袖

2025/1/18 17:56（1/18 18:12 更新）
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以色列炸毀房屋，17日一名巴勒斯坦男子在街上巡視損壞情形。（路透社）
以色列炸毀房屋，17日一名巴勒斯坦男子在街上巡視損壞情形。（路透社）
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（中央社耶路撒冷18日綜合外電報導）以色列政府今天批准分3階段執行的加薩停火與人質釋放協議，以國司法部表示，作為協議第1階段的一環，將釋放737名囚犯及被拘留者，其中包括巴勒斯坦武裝團體前領導人。

法新社報導，以色列司法部於官網發表聲明指出，「政府批准」釋放目前被以色列監獄管理局（Israel Prison Service, IPS）關押的「737名囚犯和被拘留者」。

以色列司法部公布的名單包含男性、女性及兒童，且根據司法部，這些人直到當地時間明天下午4時才會獲釋。

以色列先前曾公布一份有95名巴勒斯坦囚犯的釋放名單，其中多為女性，以交換被巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）挾持於加薩走廊（Gaza Strip）的以國人質。

新擴充的釋囚名單，包括知名激進分子領袖蘇貝迪（Zakaria Zubeidi），他是巴勒斯坦解放組織（PLO）內最大政黨法塔赫（Fatah）的武裝支派艾格撒敢死隊（Al-Aqsa Martyrs Brigade）的前領導人。

巴勒斯坦左派議員賈拉爾（Khalida Jarar）也在獲釋之列，她曾多次遭以色列逮捕關押。賈拉爾是巴勒斯坦人民解放陣線（PFLP）的要角，而PFLP被以色列、美國與歐盟列為「恐怖組織」。

與哈瑪斯關係密切的兩名消息人士告訴法新社，即將獲釋的首批以色列人質包含3名以國女兵。

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然而，由於哈瑪斯認為任何達兵役年齡且服完義務兵役的以色列人都是士兵，前述說法也適用已經退役的平民。

哈瑪斯預計在停火協議第1階段釋放33位以色列人質，根據法新社掌握的名單，前面3人都是不到30歲的女性，2023年10月7日哈瑪斯對以國發動襲擊時，她們並沒有在服兵役。（譯者：曹宇帆/核稿：洪培英）1140118

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#哈瑪斯
#以色列
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#停火協議
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