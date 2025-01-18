以色列安全內閣批准停火協議 將釋95巴勒斯坦囚犯
2025/1/18 04:03
（中央社耶路撒冷/開羅17日綜合外電報導）以色列安全內閣今天批准加薩停火協議，為最快於19日首批人質回歸及終結15個月以哈戰爭鋪平道路。這項協議仍需獲得以色列內閣全體會議批准才能完成。
法新社報導，根據地方當局，以哈戰爭夷平加薩大部分地區，造成4萬6000多人死亡，迫使加薩戰前230萬人口中大部分流離失所。
根據為期6週分3階段協議的第1階段，哈瑪斯將釋放33名以色列人質，包括所有女性（軍人和平民）、孩童和50歲以上男性。
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以色列司法部今天公布一份釋放巴勒斯坦囚犯名單，95名囚犯將於19日獲釋，以作為停火協議首次交換以色列俘虜的一部分。
以色列司法部聲明指出，「這批囚犯釋放…依據政府批准（停火）計畫，將於19日下午4時後執行。」（譯者：徐睿承）1140118
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