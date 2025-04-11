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美國第2艘航艦抵達中東 持續空襲葉門叛軍

2025/4/11 09:47
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（中央社華盛頓10日綜合外電報導）美國軍方今天表示第2艘航空母艦已經抵達中東。美軍在當地幾乎每天都對伊朗支持的葉門叛軍青年運動（Huthi）發動空襲。

法新社報導，美國中央司令部（US Central Command）在社群平台X貼文表示，配有F-35C匿蹤戰機的核子航艦卡爾文森號（USS Carl Vinson），目前在當地與航艦杜魯門號（USS Harry S. Truman）共同執行任務，貼文中並附上戰機自2艘航艦起飛的影片。

美國國防部上週宣布，將把美國在中東的航空母艦數量增加到2艘。美軍曾在3月對青年運動發動新一波空襲，以消除此武裝團體對當地民用航運與軍艦所形成的威脅。

美國國防官員9日表示，自3月15日以來，美國已攻擊青年運動在葉門的控制區域內100多個目標，包括指揮與控制設施，以及武器製造與儲存地點。

儘管發動空襲，青年運動仍持續宣稱攻擊美國船隻與以色列。青年運動自2015年以來控制葉門大片區域，且與由沙烏地阿拉伯領導的聯盟交戰，此聯盟支持國際公認的葉門政府。

青年運動自2023年年底起以航運作為攻擊目標，聲稱是為聲援加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦人。當年10月，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）發動猛烈攻擊，以色列隨後展開軍事行動，加薩走廊受到重創。

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青年運動發動的攻擊導致船隻無法通過蘇伊士運河（Suez Canal），許多公司被迫繞道非洲最南端，增加不少開支。蘇伊士運河這條重要航線承擔全球約12%的航運量。

美國最早在拜登執政時期開始對青年運動發動攻擊，總統川普上週誓言將持續對叛軍採取軍事行動，直到他們不再對航運構成威脅為止。（譯者：屈享平/核稿：陳昱婷）1140411

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