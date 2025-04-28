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美軍加強打擊青年運動：3月以來鎖定葉門800個目標

2025/4/28 10:09
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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國軍方今天表示，3月中旬以來，美國已攻擊葉門800多個目標，擊斃數以百計「青年運動」（Huthi）叛軍戰士，其中包括該組織領導層。

法新社報導，3月15日起，美國軍隊幾乎天天空襲青年運動。這項代號Rough Rider的行動目的在消除青年運動對紅海和亞丁灣（Gulf of Aden）船隻的威脅，並重建美國在該地區的「嚇阻力」。

負責中東事務的美國中央司令部（USCENTCOM）在聲明中表示：「自Rough Rider行動開始以來，美國中央司令部已攻擊了800多個目標，擊斃了數以百計青年運動武裝分子和眾多青年運動領導人。」

這份聲明提供迄今為止對此項行動最詳細的描述。

中央司令部表示：「這些攻擊摧毀了多個指揮管制設施、防空系統、先進武器製造設施和先進武器儲存地點。」

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儘管遭受攻擊，青年運動仍繼續聲稱對美國船隻和以色列發動攻擊。青年運動控制葉門大片地區，自2015年來一直與支持國際認可葉門政府的沙烏地阿拉伯為首聯盟交戰。

中央司令部表示：「儘管青年運動繼續攻擊我們的船隻，我們的行動已降低他們攻擊的速度和效率。彈道飛彈發射次數下降69%，單向攻擊無人機的攻擊次數則減少了55%。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1140428

#青年運動
#以色列
#沙烏地阿拉伯
#美國
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