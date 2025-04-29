美軍航艦杜魯門號事故1傷 F/A-18E戰機和拖車落海

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（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國軍方表示，位於紅海（Red Sea）的美軍航艦杜魯門號（USS Harry S. Truman）有一架F/A-18E超級大黃蜂戰機和一輛拖車今天落海，這起事故也造成一名海軍水兵受輕傷。

路透社報導，美國海軍今天透過聲明指出，事故發生時，拖車操作人員失去對這架戰機的控制，戰機與拖車一同落海，確認過所有人員的狀況，只有一位水兵受到輕傷。

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聲明還寫道，目前正針對該事故進行調查，杜魯門號航艦打擊群及其艦載機聯隊仍具備完整執行任務的能力。

杜魯門號正在協助打擊伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）。（譯者：陳彥鈞）1140429