加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

葉門叛軍控美國以色列轟炸港市 以軍證實空襲

2025/5/6 04:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社耶路撒冷5日綜合外電報導）葉門叛軍「青年運動」（Houthis）今天表示，美國和以色列轟炸葉門港市荷台達（Hodeidah）；以色列軍方隨後證實，已對荷台達的青年運動目標發動空襲。

法新社報導，以色列軍方透過聲明指出，以軍「戰機沿著葉門海岸線及更遠的內陸地區，空襲青年運動恐怖政權目標」，還說荷台達港「被用於轉移伊朗武器、軍事裝備和其他用於恐怖主義目的之設備」。

青年運動的薩巴新聞社（Saba）稍早報導，美國空襲葉門首都沙那（Sanaa）與機場道路，青年運動的衛生部聲稱有16人受傷。

青年運動經營的馬西拉電視台（Al-Masirah TV）提到，美國和以色列對葉門西岸荷台達港發動6次空襲。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

以色列當局昨天表示，一枚從葉門發射的飛彈落在靠近以國第2大城特拉維夫（Tel Aviv）的班古里昂國際機場（Ben Gurion International Airport）附近。

當時青年運動出面承認，宣稱發射一枚「極音速彈道飛彈」。（譯者：盧映孜/核稿：陳彥鈞）1140506

#以軍
#空襲
#以色列
#伊朗
#葉門
#青年運動
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

24
更多編輯台推薦新聞：