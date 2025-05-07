美國與葉門叛軍達成停火協議 確保紅海航行自由

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社阿曼首都馬斯開特6日綜合外電報導）調停方今天宣布，美國和葉門叛軍「青年運動」已達成停火協議，可確保紅海「航行自由」；獲伊朗撐腰的青年運動連月來在這片海域攻擊往來船運。

綜合法新社與路透社報導，「青年運動」（Houthi）同意停止騷擾船隻後，美國總統川普宣布美方會停止攻擊青年運動。

阿曼外交部長阿布塞迪（Badr Albusaidi）說：「經過近來旨在化解緊張局勢的討論和聯繫…種種努力已促成雙方的停火協議。」

阿布塞迪透過聲明指出：「雙方都不會攻擊對方…這能確保（紅海）航行自由、國際商業船運流動順暢」。

川普說，青年運動在美方長達7週的轟炸行動後已「投降」。根據法新社針對青年運動數據的統計，美方空襲已造成300人喪命。

川普在白宮與加拿大總理卡尼（Mark Carney）共同出席記者會時表示：「青年運動已經宣布…他們不想再打了。他們就是不想再打了。」

青年運動發言人阿布德薩萊姆（Mohammed Abdelsalam）向青年運動旗下馬西拉電視台（Al-Masirah TV）表示，美方任何行動都會招致回應：「若美國敵人恢復攻擊，我們也將恢復攻擊。」

透過 Google News 追蹤中央社

川普宣布停火後，阿曼方面表示，這項協議是由阿曼斡旋促成，標誌著青年運動政策自2023年10月以色列展開加薩（Gaza）戰爭以來的重大轉變。

阿曼指出，根據協議內容，美國與青年運動都不會攻擊對方，包括紅海與曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）一帶的美方船隻。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1140507