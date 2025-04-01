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川普警告青年運動與伊朗 「真正痛苦還在後頭」

2025/4/1 12:57
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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國總統川普今天矢言將持續攻擊葉門武裝團體「青年運動」，直到他們不再對航運構成威脅；川普並警告青年運動和在背後撐腰的伊朗，「真正的痛苦」尚未到來。

川普在他的社群網站「真實社群」（Truth Social）表示：「青年運動（Huthis）的選項很明確：停止攻擊美國船隻，我們就不會對你們開火。否則，一切才剛剛開始，真正的痛苦還在後頭，對青年運動而言是這樣，對伊朗也是如此。」

川普做出上述威脅後不久，葉門叛軍媒體報導，美國今天發動兩次空襲，擊中荷台達（Hodeida）外海的卡馬蘭島（Kamaran）。

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美國為阻止青年運動威脅主要航線上的船隻，自3月15日發起軍事行動後，青年運動控制的葉門地區幾乎天天遇襲。光是第一天，美國官員便聲稱他們擊斃了青年運動高階領導人；而青年運動衛生部則說有53人喪命。

儘管如此，青年運動宣布將繼續襲擊美國軍艦和以色列。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1140401

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