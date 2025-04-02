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美國防部：派遣第2艘航艦前往中東 促進區域穩定

2025/4/2 06:28
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國國防部今天表示，華府正在中東地區擴大部署航空母艦，除了已經在當地的1艘航艦外，正從印度太平洋（Indo-Pacific）派遣另一艘前往中東。

五角大廈發言人帕尼爾（Sean Parnell）發表聲明說，美國核子航艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）將與杜魯門號（USS Harry S. Truman）航艦攜手，「持續促進區域穩定、嚇阻侵略，以及保護這個地區商業自由活動」。

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國防部也在聲明中說，部長赫格塞斯（Pete Hegseth）已另外部署戰機，增援美國在中東的海軍資產。此刻美軍正在葉門展開轟炸，與伊朗的緊張關係升高。

這項簡短的聲明並未提到特定戰機，但根據匿名美國官員吐露，已有至少4架B-2轟炸機赴印度洋狄耶戈加西亞島（Diego Garcia）的美英軍事基地待命。（譯者：洪啓原）1140402

赫格塞斯
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