馬克宏致電尼坦雅胡強調支持以色列安全 仍將承認巴勒斯坦國

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（中央社記者曾婷瑄巴黎15日專電）法國總統馬克宏今天致電以色列總理尼坦雅胡，向他強調法國支持以色列安全，並呼籲盡快解除哈瑪斯武裝、釋放以國人質。但馬克宏也不顧尼坦雅胡反對，重申將於6月聯合國上承認巴勒斯坦建國，推動以巴兩國方案。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天下午與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通話，試圖緩和尼坦雅胡的憤怒。馬克宏在電話中表達呼籲巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）武裝分子釋放人質的要求，但也重申承認巴勒斯坦為國家的計畫。

馬克宏15日在社群媒體X上寫道：「我向他重申法國對於以色列及其人民的承諾。釋放人質向來是絕對優先，就如同解除哈瑪斯武裝。」

據馬克宏表示，他在電話中告訴尼坦雅胡，停火是確保被哈瑪斯挾持人質能被釋放的唯一方法。

此外，他呼籲開放所有允許運送人道援助的過境點，表示自己親眼在埃及港口阿里什（El-Arish）看見救援物資禁止進入邊境的另一邊，「救援必須盡快送達平民手中。加薩地區人民承受的苦難必須結束」。

馬克宏說，希望接下來幾個小時能有更多人質被釋放。「停火、釋放人質、人道救援，以及重新開啟兩國政治解決方案的前景」。他表示，將會在6月會議中實現這一點，同時考慮到以色列和該地區所有人的安全利益。

兩國領袖通話後，以色列辦公室在新聞稿中指出，尼坦雅胡重申堅決反對巴勒斯坦國，並向馬克宏表明，巴勒斯坦建國將會是「對恐怖主義的巨大獎勵」。

9日，馬克宏令各界意外地宣布，法國6月將與沙烏地阿拉伯於聯合國共同主持的會議中，尋求承認巴勒斯坦國，同時推動更多國家承認以色列。他認為兩國方案是「擁有區域和平穩定的唯一方法」。

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幾天後尼坦雅胡公開痛批馬克宏，強調「推動在我們土地中心建立巴勒斯坦國的想法大錯特錯」。法媒分析，馬克宏今天致電對方就是為了安撫以色列、平息怒火。

目前有近150國承認巴勒斯坦，包括去年5月的愛爾蘭、挪威和西班牙，法國推動兩國方案的立場不變，但該方案一直遭尼坦雅胡否定。（編輯：張芷瑄）1140416