歐盟將增加金援巴勒斯坦自治政府 3年近600億

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（中央社布魯塞爾14日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會負責中東事務的執委受訪時告訴路透社，歐盟將加大對巴勒斯坦自治政府的財政支援，推出為期3年、總額約16億歐元（約新台幣591億元）的援助方案。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）負責地中海政策的執委蘇卡（Dubravka Suica）說，這項財政援助將與巴勒斯坦自治政府（Palestinian Authority）的改革同步推進。巴勒斯坦自治政府長期受到批評，指其存在貪腐與治理不善的問題。

蘇卡說：「我們希望他們進行自我改革，因為如果不改革，他們將無法足夠強大且有可信度，無法成為對話夥伴─不只是對我們，也無法成為以色列的對話對象。」

在歐盟外長和包括總理穆斯塔法（Mohammad Mustafa）在內的巴勒斯坦自治政府高階官員預定今天在盧森堡舉行首次「高層政治對話」之前，蘇卡發表了上述的談話。

歐盟是巴勒斯坦的最大援助方，歐盟官員希望現在治理約旦河西岸的巴勒斯坦自治政府，未來在以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）之間的戰爭結束後，也能接管加薩的治理責任。

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然而，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）領導的政府至今仍拒絕將加薩交給巴勒斯坦自治政府接管的想法，也排斥歐盟堅持透過更廣泛的兩國方案解決以巴衝突。兩國方案主張建立獨立的巴勒斯坦國，與以色列國並存。

蘇卡指出，6億2000萬歐元將用於對巴勒斯坦自治政府的財政支援和改革，5億7600歐元將投入約旦河西岸和加薩的「韌性與重建」工作，4億歐元將透過「歐洲投資銀行」（European Investment Bank）以貸款形式提供，前提是需獲得該銀行主管機構的批准。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1140414