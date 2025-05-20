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英法加譴責以色列 籲放行加薩援助、不停止攻擊將祭制裁
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英法加拿大譴責以色列 籲放行加薩援助、不停止攻擊將祭制裁

2025/5/20 10:08（5/20 10:50 更新）
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圖為加薩北部巴勒斯坦民眾19日等待領取慈善團體提供的食物。（路透社）
圖為加薩北部巴勒斯坦民眾19日等待領取慈善團體提供的食物。（路透社）
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（中央社巴黎/倫敦19日綜合外電報導）英國、法國與加拿大領袖今天譴責以色列在加薩的行動。他們同時警告，如果以色列不停止在巴勒斯坦領土的攻勢，並解除援助限制，3國將對以色列發動制裁。

綜合法新社與路透社報導，由英國政府發布的聯合聲明表示：「以色列政府拒絕提供平民必要人道援助的作法，不但難以讓人接受，且有可能違反國際人道法。」

英國首相施凱爾（Keir Starmer）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、加拿大總理卡尼（Mark Carney）在聲明中表示，「我們一向支持以色列在捍衛以國人民免於恐怖主義侵害的權利。但這次的升級行動完全失去比例原則。」

「當尼坦雅胡政府採取這些令人震驚行動，我們不會袖手旁觀。如果以色列不停止這波新的軍事攻擊，並解除對人道主義援助的限制，我們將採取進一步的具體行動予以回應。」

聲明並未透露將對以色列採取什麼行動，但補充說：「我們致力於承認巴勒斯坦國用以促進達成兩國方案（two-state solution），並準備為此與其他國家合作。」

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）力斥上述聲明，稱這是對加薩（Gaza）戰爭中的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）一項「巨大獎勵」。

以色列3月2日起全面封鎖援助進入加薩，但今天宣布將放行「基本數量」的補給卡車。

尼坦雅胡表示，允許限量物資進入，是因為加薩「大規模飢荒景象」可能有損以色列這場戰爭的正當性。

尼坦雅胡同時表示，「所有歐洲領袖」都應該以美國總統川普（Donald Trump）為榜樣，支持以色列。

尼坦雅胡說，「如果剩餘人質獲釋、哈瑪斯放下武器、他們草菅人命的領袖遭流放、加薩實現非軍事化，戰事明天就可以結束。 任何國家都無法接受更差的條件，以色列當然也不會。」

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哈瑪斯對英法加聯合聲明表示樂見，說這樣的立場這是往恢復國際法原則邁出「重要一步」。

加薩衛生單位今天表示，自以色列3月18日恢復攻擊行動以來，已造成至少3340人喪生。（譯者：屈享平/核稿：蔡佳敏）1140520

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以色列19日襲擊加薩走廊南部，巴勒斯坦民眾的營地可見煙霧升起。（路透社）
以色列19日襲擊加薩走廊南部，巴勒斯坦民眾的營地可見煙霧升起。（路透社）
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