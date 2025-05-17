以軍加強襲加薩 聯合國人權主管斥：無異於種族清洗

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（中央社日內瓦16日綜合外電報導）聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）今天譴責以色列急劇升高在加薩走廊（Gaza Strip）攻擊行動，以及其似乎試圖永久性地驅逐當地人口的行為，稱這些行徑已形同「種族清洗」。

法新社報導，圖克在聲明中說：「這新一波轟炸…以及阻斷人道援助，凸顯出似乎有意圖在加薩推動一種永久性的人口結構改變，這違反國際法，形同種族清洗。」

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）持續了兩個月的停火在3月破裂，以色列隨後再度全面封鎖加薩；援助機構認為此舉導致糧食嚴重短缺，瀕臨饑荒。

以色列媒體今天報導，以色列軍方已根據政府本月稍早批准奪取加薩的計畫加強攻勢，不過尚未正式宣布擴大行動。

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圖克警告，本週的攻擊明顯增強，引發以色列已開始擴大攻勢的疑慮。

圖克說：「我們必須阻止這種瘋狂行為。」他敦促各方阻止這波襲擊，包括有直接影響力的第3方國家。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1140517