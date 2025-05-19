加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 國際
以巴衝突
以巴衝突
新聞專題
以巴衝突1/300
首頁 / 國際

以色列允有限援助入加薩 法國籲大幅放行且不受阻礙

2025/5/19 17:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎18日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡辦公室今天表示，將允許「基本數量」的糧食進入加薩走廊後，法國外交部長巴霍呼籲以色列允許「立即、大規模和不受阻礙」恢復對加薩的援助。

法新社報導，巴霍（Jean-Noel Barrot）在社群平台X發文表示：「經過3個月的外交努力，以色列政府終於宣布重新開放對加薩的人道主義援助。援助必須是立即、大規模且不受阻礙。」

巴霍說：「必須讓災難性人道主義局勢結束，以及徹底結束饑荒。」

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室透過聲明表示：「在以色列國防軍（IDF）建議下，同時基於為擊潰（巴勒斯坦伊斯蘭主義運動組織）哈瑪斯（Hamas）而加強軍事行動的必要性，以色列將批准為居民提供基本數量的糧食得以進入，以防加薩走廊（Gaza Strip）發生饑荒危機。」

聲明還說，以色列會「採取行動防止哈瑪斯搶奪這些人道援助物資」。

路透社報導，聯合國負責援助事務主管佛萊徹（Tom Fletcher）發言人金子繪里（Eri Kaneko）證實，以色列當局已與該機構接觸，以「恢復有限的援助運交」。他還說，「鑑於當地的情況」，相關後勤問題仍在討論中。

此外，以色列和哈瑪斯方面的消息人士都表示，雙方在卡達的新一輪間接談判一直遲無進展。

尼坦雅胡辦公室指出，雙方商討涵蓋休戰和人質的協議，以及哈瑪斯分子流亡及加薩走廊非軍事化，來換取結束戰爭的提議，不過哈瑪斯先前已拒絕這些條件。

以色列軍方後來在聲明中表示，以軍仍可能縮小軍事行動規模，以利能在卡達首都杜哈達成協議。根據聲明內容，以色列國防軍總參謀長薩米（Eyal Zamir）對駐加薩部隊表示，軍方將提供領導層達成人質協議所需的彈性。

在被問到關於卡達停火談判時，哈瑪斯表示，以色列的立場沒有改變，他們希望人質獲釋，但不承諾結束戰爭。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

哈瑪斯官員表示，哈瑪斯仍提議釋放所有以色列人質，以換取結束戰爭，撤出以國軍隊，結束對加薩援助的封鎖，以及釋放巴勒斯坦囚犯。

一名以色列高階官員表示，談判迄今未有任何進展。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1140519

#加薩走廊
#尼坦雅胡
#巴勒斯坦
#哈瑪斯
#聯合國
#以色列國防軍
#巴霍
尼坦雅胡
避免爆發饑荒 以色列允許基本數量糧食進入加薩新一輪談判遲無進展 以色列對加薩發動地面攻勢
巴霍
法國驅逐12名阿爾及利亞官員 要求阿國當局重啟對話阿爾及利亞驅逐12名法國官員 巴黎揚言反擊
以巴衝突
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
避免爆發饑荒 以色列允許基本數量糧食進入加薩
21
更多編輯台推薦新聞：