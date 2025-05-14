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以色列封鎖物資 援助組織：加薩面臨嚴重飢荒風險

2025/5/14 21:05
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（中央社記者施婉清開羅14日專電）以色列已全面封鎖援助進入加薩超過2個月。糧食安全監測機構日前警告，加薩正面臨「全面性嚴重飢荒風險」；世界醫生組織更指責，以色列將飢荒做為針對巴勒斯坦人民的「無情戰爭武器」。

以色列在3月2日全面封鎖援助進入加薩。針對以色列無情無理封鎖的抗議聲浪日益高漲。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，聯合國12日在一份「綜合糧食安全階段分類」（IPC）報告中指出，加薩近240萬人口中，已有22%面臨迫在眉睫的人道主義災難，如情況持續到9月，加薩全民將面臨「糟到不可收拾」的糧食危機。

報告說：「人們生存必需物資，有部分已全部耗盡，其他所剩無幾，也將在未來幾週內完全耗盡。加薩全體人口正面臨嚴重的糧食不安全狀況，50萬人正面臨完全飢餓中。」

報告制定一項5級飢荒預警系統。從4月1日至5月10日間，加薩有24.4萬人處於最危急的糧食安全狀況，即最高級第5級「災難飢荒」；另有92.5萬人被列為第4級「緊急情況」。

聯合國糧食及農業組織（FAO）也警告，加薩農業已瀕臨徹底崩潰。

聯合國安理會呼籲以色列必須立即解除封鎖，並表示加薩迫切需要動物飼料和獸醫用品等援助，以維持牛奶和雞蛋等珍貴農產品生產產能。

聯合國世界糧食計劃署執行主任麥凱恩（Cindy McCain）表示：「加薩有數不清的家庭都在挨餓中，眼巴巴看著所需糧食堆積在邊界進不來。」麥凱恩呼籲立即採取行動，避免加薩巴勒斯坦人遭受「滅絕」。

報導還說，以色列已提出一套「援助控管計畫」；然而，聯合國和援助組織皆表示，以色列的提議需要動用軍事力量來分發重要物資，這種提議不切現實。這個計畫等同透過軍事和政治目標來阻礙人道主義目標的實現，並限制誰有資格提供和接受援助，最重要的是還可能會迫使大量巴勒斯坦人搬遷，這種作法將違反國際法。

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醫療慈善機構「世界醫生組織」（Medecins du Monde）也在12日警告，以色列長達數月的封鎖正加劇加薩地區嚴重營養不良狀況。「世界醫生組織」直指以色列將飢餓做為「戰爭武器」。

「世界醫生組織」主席柯爾地（ean-Francois Corty）說：「我們目睹的飢餓情景不只是一場人道浩劫，更是人性和道德淪喪！」（編輯：高照芬）1140514

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