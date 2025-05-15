川普突宣布全面解除敘利亞制裁 美官員也措手不及

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（中央社紐約／華盛頓14日綜合外電報導）美國總統川普昨天在沙烏地阿拉伯宣布解除對敘利亞的所有制裁，讓許多人感到意外，但這項決定，勢必會為這個飽受13年戰爭折磨的國家帶來振興。

路透社報導，這也令他政府中的一些人措手不及。

4位知情的美國官員透露，在華盛頓，國務院和財政部高官正在努力了解如何取消制裁，其中許多制裁已經實施了數十年。

美國高官告訴路透社，白宮沒有對國務院或財政部制裁官員發出任何備忘錄或指令，僅要求他們為解除制裁做好準備，也沒有提醒他們總統即將宣布這一消息。

突然取消制裁似乎是川普的典型之舉，他常常突然做出決定、發表戲劇性的聲明，盟友和執行政策改變的官員同感驚訝。

消息公布後，官員們對於政府究竟將如何解除層層制裁、哪些制裁將被解除，以及白宮何時啟動這一進程感到混亂。

這位高官表示，川普今天在沙烏地阿拉伯會見敘利亞臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）時，美國國務院和財政部官員仍不確定該如何進行。

一位美國官員談到川普的聲明時表示：「每個人都在想辦法怎麼做。」

去年年底前敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）下台後，美國國務院和財政部官員起草了備忘錄和備選方案文件，好在政府選擇解除對敘利亞的制裁時提供指導。

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鑑於夏拉與蓋達組織（al Qaeda）之前的關係，白宮高層和國家安全官員以及國會山莊部分議員多月來一直爭論是否放寬制裁。這位敘利亞領導人2016年與蓋達組織斷絕關係。

美國高官表示，在川普訪問沙烏地阿拉伯之前，沒有明確跡象顯示總統已經做出決定，至少對國務院和財政部負責制裁的官員來說是這樣。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1140515