歐盟將解除敘利亞經濟制裁 協助戰後重建

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（中央社布魯塞爾20日綜合外電報導）歐洲聯盟各國今天同意解除對敘利亞的所有經濟制裁，協助這個飽受戰爭蹂躪的國家在前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）垮台後重建。

法新社報導，歐盟外交和安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）在布魯塞爾舉行歐盟外長會議後於社群平台X發文表示：「我們今天決定解除對敘利亞的經濟制裁。」

她說：「我們希望協助敘利亞人民重建一個嶄新、包容且和平的敘利亞。」

美國總統川普上週宣布華府將解除對敘利亞的制裁後，歐盟也跟進採取行動。

敘利亞新上台的領導層一直呼籲國際社會解除自昔日巴夏爾．阿塞德鎮壓反對派並引發內戰以來祭出的嚴厲制裁。

歐盟外交官員表示，這項協議將解除將敘利亞銀行排除在全球金融體系之外的制裁，並取消對央行資產的凍結。

但外交官員表示，在阿拉維派（Alawite）少數族群遭受致命攻擊後，歐盟打算對那些煽動種族緊張的個人實施新的制裁。

其他針對巴夏爾．阿塞德政權、禁止出售可能用於鎮壓平民的武器或裝備的措施將持續維持。

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敘利亞外交部長席巴尼（Asaad al-Shaibani）在歐盟決定解除經濟制裁後表示，這展現了國際社會願意支持大馬士革當局。

席巴尼還說：「敘利亞人民今天擁有一個非常重要且具歷史意義的機會來重建國家。」（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1140521