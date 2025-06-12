盼女性在海灘穿全身式布基尼 敘利亞政府新規引關注

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（中央社大馬士革11日綜合外電報導）敘利亞伊斯蘭主義新政府日前公告，女性在公共海灘時應身著全身式「布基尼」或其他遮蔽身體的泳裝；然而，官員否認有出手禁止任何西方海灘裝，並稱這項決策遭到誤解。

路透社報導，這個決定是敘利亞歷經超過13年內戰，自巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）垮台、遜尼派伊斯蘭主義者在大馬士革（Damascus）掌權以來，首度針對女性穿著發布指導方針。

儘管臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）曾承諾會捍衛新敘利亞的自由，臨時憲法也保障婦女權利，但任何強制執行服裝規定的舉措都將被視為往更保守的統治方向邁進。

旅遊部9日頒布的法令指示說，公共泳池和海灘的遊客應「身穿得體的泳衣，注重公共禮儀和社會各階層的感受」。

法令呼籲「穿著較為端莊的泳衣」，並明確規定「應穿著布基尼（burkini）或更大範圍遮蔽身體的泳衣」。

四星級或以上的飯店和私人海灘、泳池和俱樂部則隸屬例外，法令說「正常的西式泳裝」一般是放行的，「只要遵守公共道德並在符合公眾品味的範圍之內」。

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旅遊部官員表示，這項決策並未禁止在公共海灘穿著西式沙灘裝，「想穿著西式服裝入內的人是可以的，但我們開放穿著布基尼是為了順應社會上很大一部分人的需求」。

法令還說，男性沒有游泳時應身著上衣，且禁止在「泳池區、旅館大廳…或餐廳的公共區域」打赤膊。（譯者：蔡佳敏/核稿：李佩珊）1140612