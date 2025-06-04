美特使：對敘利亞政策轉變 8軍事基地將減至1個

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（中央社安卡拉3日綜合外電報導）美國新任敘利亞問題特使巴瑞克（Thomas Barrack）說，美國將把部署在敘利亞的軍事基地由8個縮減至1個，且將改變對敘利亞政策，因為過去一世紀以來，「那些政策均未奏效」。

路透社報導，美國總統川普出人意表地撤銷對敘利亞制裁不久後，上月任命巴瑞克為敘利亞問題特使。巴瑞克昨晚接受土耳其NTV電視台訪問時說了上述這番話。

美國目前在敘利亞駐軍約2000人，多數集中在東北部，他們與當地部隊合作，防止極端組織伊斯蘭國（IS）再起。伊斯蘭國2014年曾占據伊拉克和敘利亞大片土地，之後被驅退。

自敘利亞反抗軍去年12月驅逐前總統阿塞德（Bashar al-Assad）以來，美國和其他國家即恢復與新領袖夏拉（Ahmed al-Sharaa）領導的大馬士革當局接觸。

身兼美國駐土耳其大使的巴瑞克，上週在大馬士革的大使官邸升起美國國旗，為2012年以來首見。

當被問到川普政府將如何改變對敘利亞政策，以及美國是否考慮自敘利亞撤軍時，巴瑞克回答：「我可以確定的是，我們目前的敘利亞政策會與過去百年來的敘利亞政策截然不同，因為那些政策均未奏效。」

根據訪談紀錄，巴瑞克表示，將軍事基地由8個縮減至1個，就是政策轉變的重要一環。

兩名基地安全消息人士今年4月告訴路透社，軍事裝備和車輛已移出東部的代爾祖爾省（Deir el-Zor），正在哈沙卡省（Hasakah）集結。

其中1名消息人士說，集結計畫包括將所有美軍撤出代爾祖爾省。

巴瑞克說，以庫德族為首的「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces）是美國盟友，指導他們融入敘利亞新政府也非常重要。

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「敘利亞民主力量」是美國在敘利亞打擊伊斯蘭國武裝分子聯盟的主要盟友，其先鋒部隊為「人民保衛軍」（YPG），土耳其將其視為非法組織「庫德工人黨」（PKK）的延伸。

庫德工人黨與土耳其衝突長達40年之後，上個月決定解散。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1140604