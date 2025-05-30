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戰爭觀察機構：伊斯蘭國聲稱攻擊敘利亞新政府軍

2025/5/30 18:03
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（中央社貝魯特29日綜合外電報導）兩個戰爭觀察機構指出，伊斯蘭國今天宣稱他們攻擊了敘利亞新政府的軍隊，這是敘國前總統阿塞德（Bashar al-Assad）政權垮台以來，該組織首度聲稱對敘利亞新政府發動襲擊。

法新社報導，賽德情報集團（SITE Intelligence Group）得到的聲明中，伊斯蘭國（Islamic State）宣稱他們在敘利亞南部斯威達省（Sweida）一輛敘國軍車上放置一枚「爆炸裝置」。

賽德情報集團和敘利亞人權瞭望台（Syrian Observatory for Human Rights）表示，這是伊斯蘭國首次聲稱對敘國新政府發動攻擊。

根據敘利亞人權瞭望台，敘利亞政府軍一支巡邏隊昨天遭到遙控地雷伏擊，共造成1人死亡、3人受傷，罹難者當時正陪同敘國政府軍在沙漠地區活動。

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伊斯蘭國過去一度控制敘利亞及伊拉克許多地區，但2019年在敘國境內被擊潰，這主要歸功於國際聯盟支持之下由庫德族領導的部隊；目前伊斯蘭國主要於敘利亞廣闊的沙漠地區活動。

去年12月阿塞德政權垮台後，很少聽到伊斯蘭國在敘利亞新政府控制區域內發動攻擊。然而，伊斯蘭國一直襲擊敘國東北部庫德族主導的武裝力量。（譯者：屈享平/核稿：陳彥鈞）1140530

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