尋求改善與西方關係 敘利亞重整內政部打擊跨境走私

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（中央社大馬士革24日綜合外電報導）敘利亞獲西方國家解除制裁後，尋求改善關係，今天宣布重新調整內政部組織架構，著重打擊跨境毒品與人口走私。

法新社報導，大馬士革新當局渴望在長達近14年毀滅性內戰之後展開重啟和重建，並對華盛頓解除制裁表示歡迎。

美國總統川普本月在波斯灣訪問時宣布將解除對敘利亞的制裁，並與聖戰士出身的敘利亞臨時總統夏拉（Ahmed al-Sharaa）握手言歡之後，美國政府昨天正式解除對敘利亞的制裁。

敘利亞內政部發言人巴巴（Noureddine al-Baba）表示，內政部重整包括多項改革，並將成立「一個現代化的民事安全機構，秉持透明原則並且尊重國際人權標準」。

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他在記者會上指出，那將包括成立公民投訴部門，並將警察和總安全局納入統一的內部安全指揮架構。

巴巴表示，一個負責敘利亞陸地和海上邊界的邊界安全機構將承擔起「打擊非法活動，特別是毒品和人口走私網絡」的任務。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1140525