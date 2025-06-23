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大馬士革東正教堂自殺攻擊22死63傷 敘利亞：IS所為

2025/6/23 06:48（6/23 07:19 更新）
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敘利亞首都大馬士革一座希臘東正教會教堂22日被引爆炸彈後，造成嚴重死傷。（路透社）
敘利亞首都大馬士革一座希臘東正教會教堂22日被引爆炸彈後，造成嚴重死傷。（路透社）
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（中央社大馬士革22日綜合外電報導）敘利亞當局指出，首都大馬士革一座希臘東正教會教堂今天發生自殺式攻擊，至少造成22人喪生、63人受傷。內政部將事件歸咎於激進聖戰團體伊斯蘭國一名成員所為。

法新社報導，這是自從去年12月伊斯蘭主義者領導的部隊推翻長期統治的前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）以來，敘利亞首都發生的首起這類襲擊，也是自從2011年內戰爆發以來，首度有教堂受到攻擊，事件受到國際社會譴責。

安全問題仍然是敘利亞新政府最大挑戰之一，國際社會一再敦促當局保護宗教少數群體。

內政部在聲明中說：「一名隸屬於伊斯蘭國（Islamic State）恐怖組織的自殺式襲擊者進入首都大馬士革德維拉區（Dweila）的馬艾利雅斯教堂（Mar Elias Church）開火，隨後將身上的炸彈腰帶引爆。」

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法新社記者看到，急救人員從四散著教堂裝置和長凳破碎木頭的現場將人運送出去，地板上可以看到掉落的聖像和一灘灘鮮血。安全部隊已對這個地區進行封鎖。

國家通訊社敘利亞新聞社（SANA）引述衛生部聲明指出，事件造成22人死亡、63人受傷，較先前民防機構公布的數字攀升。（譯者：林沂鋒/核稿：何宏儒）1140623

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